《傳聞》新地馬鞍山雲海一期累收１０２７票，超購８﹒５倍

《傳聞》新地（０００１６）旗下位於馬鞍山的樓盤，雲海一期，明日進行次輪推售，涉

１０８伙，昨日（１８日）截票。市場消息指，累收１０２７票，超購８﹒５倍，即每９﹒５人

爭購一伙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

