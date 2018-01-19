《傳聞》新地（０００１６）旗下位於馬鞍山的樓盤，雲海一期，明日進行次輪推售，涉
１０８伙，昨日（１８日）截票。市場消息指，累收１０２７票，超購８﹒５倍，即每９﹒５人
爭購一伙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/01/2018 09:01
《傳聞》新地馬鞍山雲海一期累收１０２７票，超購８﹒５倍
《傳聞》新地（０００１６）旗下位於馬鞍山的樓盤，雲海一期，明日進行次輪推售，涉
１０８伙，昨日（１８日）截票。市場消息指，累收１０２７票，超購８﹒５倍，即每９﹒５人
爭購一伙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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