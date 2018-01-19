《魚缸博客》神州錢莊無得輸，招行（０３９６８）回落可入注

《魚缸博客》魚缸自從破咗３１９５８點創史上新高後，就氣勢如虹，噚日（１８日）又破

頂收３２１２１升１３８點，勁。雖然噚晚外圍花旗有Ｄ震盪，但魚缸今朝（１９日）都窄幅高

開２０點報３２１４２。其實升咗咁多，難免表現會變得呆滯Ｄ，不過美元走勢太弱，人仔仲會

繼續強，缸友唔使太快離場，一於繼續擁護下受惠人仔走強嘅中資股啦！

賓架高盛發表研究報告指出，對神州錢莊今年經營狀況維持正面睇法，預期四大錢莊同股份

制銀行淨息差今年進一步復甦，未來三年神州錢莊淨息差平均可改善１７個基點。

加上神州經濟數據顯示出，神州經濟好咗好多，而唔少企業亦相繼發出盈喜。貴為百業之母

嘅錢莊，除咗受惠貸款需求提升，可以借多Ｄ錢出去，高盛仲認為錢莊資產質素會維持良好，不

良貸款形成都會減慢。仲話暫時錢莊估值同歷史區間底部相若，所以上調招行（０３９６８）同

建行（００９３９）評級。難怪近排唔少神州錢莊跑咗上嚟喇！

而博客就認為，招行嘅淨息差收益率好過建行，預料招行會升得比較快。依家牛市好，氣勢

強，選股當然選行得較快嘅才是上策，不過招行屢破頂，所謂升市莫估頂，大家都係見到招行一

回就買入啦。預計十天線（３４﹒７１銀）會係好有力嘅支持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

