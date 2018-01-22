《傳聞》恆生Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）上周五（１９日）股價升近１％，比國企指數升幅
更大，以１３３﹒２元高收，上升１﹒１元，成交額達１５億元，顯示有新資金流入。據悉基金
繼續增倉Ｈ股ＥＴＦ，博取國企指數重上２００００點歷史高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/01/2018 09:01
《傳聞》新資金流入Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）
《傳聞》恆生Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）上周五（１９日）股價升近１％，比國企指數升幅
更大，以１３３﹒２元高收，上升１﹒１元，成交額達１５億元，顯示有新資金流入。據悉基金
繼續增倉Ｈ股ＥＴＦ，博取國企指數重上２００００點歷史高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|興證快訊22/01/2018
港股創歷史新高
|國際動態22/01/2018
美兩黨談判變攻訐 華府陷停擺
|生財有道19/01/2018
【智愛當炒股－平保】A場追落後兼分拆概念 目標130元無難度
|生財有道19/01/2018
90後理財觀（上）
|國際動態19/01/2018
韓擬關虛擬幣交易所 Bitcoin受壓
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰