《傳聞》新資金流入Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）

《傳聞》恆生Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）上周五（１９日）股價升近１％，比國企指數升幅

更大，以１３３﹒２元高收，上升１﹒１元，成交額達１５億元，顯示有新資金流入。據悉基金

繼續增倉Ｈ股ＥＴＦ，博取國企指數重上２００００點歷史高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

