《傳聞》澳元回升資金落行兗煤（０１１７１）

《傳聞》美元大弱勢，今年來再跌２％，推動澳元進一步回升。據悉，澳元轉強有助兗煤（

０１１７１）在澳洲礦業的匯兌收益，上周五（１９日）股價急升０﹒４８元，以１２﹒８元收

市，再創一年新高位，強勢可望持續。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

