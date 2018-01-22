《傳聞》長實（０１１１３）擬出售重慶土地，涉逾２４４億元

《傳聞》市場消息透露，長實集團（０１１１３）擬出售一幅位於中國重慶市，佔地１０３

萬方米的商住用地，涉及金額約２４４﹒１６億元。

消息又指，地積比率３﹒２倍，總建築樓面３３５萬方米，當中未開發淨地為８４萬方米，

涉建築樓面２７０萬方米，當中２４１萬方米為住宅，其他２９萬方米為商業面積。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

