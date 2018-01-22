《傳聞》消息人士指，日本電信媒體公司軟銀接近達成協議，在平保（０２３１８）（滬：
６０１３１８）旗下醫療平台平安好醫生首次公開招股前，向其投資約４億美元，惟未知投資屬
軟銀直接投資，還是通過其管理的基金Ｖｉｓｉｏｎ Ｆｕｎｄ進行。
據悉，平安好醫生計劃最早在１月底前向港交所提交ＩＰＯ申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/01/2018 09:01
《傳聞》平安好醫生獲軟銀投資，料１月底前提請ＩＰＯ
《傳聞》消息人士指，日本電信媒體公司軟銀接近達成協議，在平保（０２３１８）（滬：
６０１３１８）旗下醫療平台平安好醫生首次公開招股前，向其投資約４億美元，惟未知投資屬
軟銀直接投資，還是通過其管理的基金Ｖｉｓｉｏｎ Ｆｕｎｄ進行。
據悉，平安好醫生計劃最早在１月底前向港交所提交ＩＰＯ申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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