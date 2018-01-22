《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，廣州民企榜雪松控股有意購入大宗商品交易商、以
香港為總部的來寶集團（Ｎｏｂｌｅ Ｇｒｏｕｐ）控股權。
新加坡上市公司來寶集團近年面臨財困，曾是亞洲最大的大宗商品交易商，參與的全球性貿
易涉及金屬、礦業、石油和農產品等多個領域。
雪松控股其中一項主要業務為大宗商品供應鏈管理。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/01/2018 15:32
《傳聞》內地雪松控股擬購香港來寶集團
《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，廣州民企榜雪松控股有意購入大宗商品交易商、以
香港為總部的來寶集團（Ｎｏｂｌｅ Ｇｒｏｕｐ）控股權。
新加坡上市公司來寶集團近年面臨財困，曾是亞洲最大的大宗商品交易商，參與的全球性貿
易涉及金屬、礦業、石油和農產品等多個領域。
雪松控股其中一項主要業務為大宗商品供應鏈管理。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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