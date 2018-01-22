《魚缸博客》耐世特（１３１６）前景仍省鏡，趁跌勢喘定現價掃貨

《魚缸博客》魚缸舊年喺新經濟股嘅帶動下升咗超過３６巴仙，到咗今年股王ＱＱ

（００７００）繼續發力，藍戰士入面嘅舊經濟股都終於炒上，單喺過去一個禮拜，內銀股就已

經搶晒唔少風頭，建行（００９３９）喺過去九日就已經爆升咗近１２巴仙。此外，舊年被唔少

缸友冷待嘅「三桶油」都見有炒作，中海油（００８８３）今年到依家都進帳咗超過８巴仙。

事實上，個別舊經濟股喺舊年仍然有好理想嘅表現，汽車零部件股耐世特（０１３１６）喺

２０１７年累計都升咗超過一倍，佢嘅街坊敏實（００４２５）表現同樣省鏡，一樣升咗１倍。

魚缸近排雖然好強勢，今日仲要再創歷史新高，但耐世特喺１月９號衝破廿蚊關兼喺

２０﹒４銀山頂位插旗後就碌落山。破頂之後有回吐實屬正常，但唔好彩嘅係又同時被大摩同大

和降評級，而耐世特過去出現調整都幾乎冇跌穿條５０天線（１７﹒７０６銀），前幾日竟然都

失守埋，以現價計，由山頂位回落至今已經跌咗超過１６巴仙。

雖然全球兩大汽車「孖屐」神州同花旗國嘅增長都已經風光不再，神州舊年總共賣咗

２８８７﹒９萬架車，增長３巴仙，花旗國就賣咗１７２０萬架車，減少近兩巴仙，但呢兩個地

方對新能源汽車嘅需求依然十分強勁，耐世特嘅客仔福特話會喺２０２０年前泵水１１０億美金

投資電動車，最大客仔通用汽車就冇公布投資額。不過，通用汽車近一兩年喺神州銷售快速增長

，旗下豪華車品牌佳特力（Ｃａｄｉｌｌａｃ）舊年銷售爆升超過五成。

以地區收入嚟睇，北美地區佔耐世特收入約６６巴仙，亞洲「孖屐」比例就一直提高，由

１４巴仙提高到舊年上半年嘅２１巴仙。事實上，耐世特近年喺中國收入不斷增長，加上佢嘅龍

頭地位，訂單增長向來相當穩定，加上而家估值唔貴，預測市盈率都係１５倍左右，而敏實大約

２０倍，而家跌勢大致喘定，可考慮現價買入，「他屐」２０蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

