《傳聞》去產能擴至船舶製造

《傳聞》市場消息稱，繼煤炭與鋼鐵行業之後，今年去產能重點將會擴大至船舶製造行業，

中船防務（００３１７）將會受惠，加上有重組概念，在１２元附近有低吸納價值，若然向上突

破１３元阻力，有望上試１５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

