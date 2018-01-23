《傳聞》市場消息稱，繼煤炭與鋼鐵行業之後，今年去產能重點將會擴大至船舶製造行業，
中船防務（００３１７）將會受惠，加上有重組概念，在１２元附近有低吸納價值，若然向上突
破１３元阻力，有望上試１５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/01/2018 09:17
《傳聞》去產能擴至船舶製造
《傳聞》市場消息稱，繼煤炭與鋼鐵行業之後，今年去產能重點將會擴大至船舶製造行業，
中船防務（００３１７）將會受惠，加上有重組概念，在１２元附近有低吸納價值，若然向上突
破１３元阻力，有望上試１５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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