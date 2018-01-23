《傳聞》中興通訊（００７６３）昨日（２２日）升上３０﹒８５元，上升０﹒４５元，保
持強勢。據聞中興通訊今年將加力拓展內地智能手機市場份額，包括推出可折疊智能手機，短期
股價可望借炒上３１元至３０元水平。
另一方面，ＴＣＬ多媒體（０１０７０）昨日（２２日）逆市下跌９仙，以３﹒９１元收市
，預期在３﹒７元至３﹒８元的支持力不弱。據悉，ＴＣＬ多媒體去年海外市場彩電銷量超預其
目標，可見增長潛力大，將繼續力拓海外市場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/01/2018 09:16
《傳聞》中興（７６３）炒推新機款，ＴＣＬ（１０７０）攻海外
《傳聞》中興通訊（００７６３）昨日（２２日）升上３０﹒８５元，上升０﹒４５元，保
持強勢。據聞中興通訊今年將加力拓展內地智能手機市場份額，包括推出可折疊智能手機，短期
股價可望借炒上３１元至３０元水平。
另一方面，ＴＣＬ多媒體（０１０７０）昨日（２２日）逆市下跌９仙，以３﹒９１元收市
，預期在３﹒７元至３﹒８元的支持力不弱。據悉，ＴＣＬ多媒體去年海外市場彩電銷量超預其
目標，可見增長潛力大，將繼續力拓海外市場。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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