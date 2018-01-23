《傳聞》中興（７６３）炒推新機款，ＴＣＬ（１０７０）攻海外

《傳聞》中興通訊（００７６３）昨日（２２日）升上３０﹒８５元，上升０﹒４５元，保

持強勢。據聞中興通訊今年將加力拓展內地智能手機市場份額，包括推出可折疊智能手機，短期

股價可望借炒上３１元至３０元水平。

另一方面，ＴＣＬ多媒體（０１０７０）昨日（２２日）逆市下跌９仙，以３﹒９１元收市

，預期在３﹒７元至３﹒８元的支持力不弱。據悉，ＴＣＬ多媒體去年海外市場彩電銷量超預其

目標，可見增長潛力大，將繼續力拓海外市場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

