《傳聞》恒大（３３３３）購入恒地（１２）屯門管翠路住宅地

《傳聞》市場消息指出，內地房地產商中國恆大（０３３３３）向香港地產發展商恆地

（０００１２）購入屯門管翠路住宅地，作價約６５億元，每呎樓面約８３００元，可建樓面７

８﹒５萬平方呎。

消息又指，估計恆地帳面賺約２８﹒７億元，持有地皮約２年半，地皮呎價升值近８成。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

