《傳聞》吉利（１７５）母公司傳溢價近兩成購入富豪集團股權

《傳聞》據外電引述消息人士報道，吉利汽車（００１７５）母公司從Ｃｅｖｉａｎ

Ｃａｐｉｔａｌ手中收購富豪集團股權的交易中支付近２０％的溢價。

消息人士稱，吉利在這宗交易中支付每股１９０瑞典克朗，合共３２０億瑞典克朗，富豪集

團在１２月２７日交易宣布前的最後收盤價為１６０瑞典克朗。









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