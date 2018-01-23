《魚缸博客》農曆新年假期將至，賭股勢可再炒上作中線部署！

《魚缸博客》魚缸今日（２３日）番到嚟繼續開Ｐａｒｔｙ，先高開２１２點報３２６０６

再破頂，其後馬交賭仔、股王ＱＱ（００７００）、內地錢莊齊齊造好，刺激大市再度衝前

４２９點見３２８２２，尋頂勢頭如此強勁，資金充裕的情況下，「升市莫估頂」似乎成為缸友

嘅「誡言」！

要着早先機，缸友就要做足功課，知道下一步嘅「棋局」走向。農曆新年假期將至，馬交賭

仔勢將受惠呢個「季節性因素」，有助推高中場、貴賓廳及角子機收入。醒目嘅缸友，仲唔一早

吼實呢個板塊，借勢再博炒上！

就連野村早前都有報告話，事關狗年大年初一係２月１６日，較雞年大年初一１月２８日遲

，相信１月底嘅賭收，唔會再重複去年嘅負面影響啦，因此，佢估計１月份馬交賭收有望升

２０巴仙至２５巴仙呀。

金沙（０１９２８）喺上周五（１９日）話派２０１７年中期股息０﹒９９銀，與前年持平

。金沙最新畀摩通列為首選，銀娛（０００２７）、永利馬交（０１１２８）為緊隨其後之選，

仲預估今年賭仔由過往集中ＶＩＰ業務，轉為中場會更有優勢！

缸友如果揸緊其中一隻賭仔，千祈唔好咁快放手啦，隨住佢地嘅業績期將至，博客估計仲有

得升，可作中線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

