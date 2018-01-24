《傳聞》近日Ａ股ＥＴＦ愈升愈有，傳聞來自歐美新資金繼續加注Ａ股，安碩Ａ５０中國（
０２８２３）昨日成交金額增加至１２億元，買盤頗為強勁，昨日（２３日）以１７﹒２８元收
市，上升０﹒３２元，短期將向１８元價位進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/01/2018 09:01
《傳聞》新資金追入Ａ股ＥＴＦ
《傳聞》近日Ａ股ＥＴＦ愈升愈有，傳聞來自歐美新資金繼續加注Ａ股，安碩Ａ５０中國（
０２８２３）昨日成交金額增加至１２億元，買盤頗為強勁，昨日（２３日）以１７﹒２８元收
市，上升０﹒３２元，短期將向１８元價位進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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