《傳聞》鉅京（０８４５０）昨首日招股，孖展未足額

《傳聞》消息人士指，金融印刷服務商鉅京（０８４５０）昨日（２４日）首日招股，兩間

證商共借出１４０萬元孖展額，未足額。

商鉅京昨日至周五（２６日）正午招股，全球發售約２﹒５億股，其中約１０％即２５００

萬股在港發售，招股價介乎０﹒２０元至０﹒２４元。按每手１００００股計算，入場費２４２

４﹒１８元，預期２月２日於聯交所掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

