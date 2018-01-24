《傳聞》消息人士指，金融印刷服務商鉅京（０８４５０）昨日（２４日）首日招股，兩間
證商共借出１４０萬元孖展額，未足額。
商鉅京昨日至周五（２６日）正午招股，全球發售約２﹒５億股，其中約１０％即２５００
萬股在港發售，招股價介乎０﹒２０元至０﹒２４元。按每手１００００股計算，入場費２４２
４﹒１８元，預期２月２日於聯交所掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/01/2018 09:01
《傳聞》鉅京（０８４５０）昨首日招股，孖展未足額
《傳聞》消息人士指，金融印刷服務商鉅京（０８４５０）昨日（２４日）首日招股，兩間
證商共借出１４０萬元孖展額，未足額。
商鉅京昨日至周五（２６日）正午招股，全球發售約２﹒５億股，其中約１０％即２５００
萬股在港發售，招股價介乎０﹒２０元至０﹒２４元。按每手１００００股計算，入場費２４２
４﹒１８元，預期２月２日於聯交所掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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