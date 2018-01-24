《傳聞》消息人士透露，市場佔有率排名第七的ＢＣＴ銀聯，將於４月２３日起，擬把旗下
「積金之選」計劃內９隻基金下調管理費，平均降幅為６％；其中環球股票基金減幅最多，削逾
一成。集團董事總經理及行政總裁劉嘉指或於日內交代詳情。
「積金之選」計劃內９隻擬減價的基金中，半數為主動型股票產品，４隻為混合資產基金，
１隻是環球債券。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/01/2018 09:01
《傳聞》ＢＣＴ銀聯強積金下調管理費，最多減價１成
《傳聞》消息人士透露，市場佔有率排名第七的ＢＣＴ銀聯，將於４月２３日起，擬把旗下
「積金之選」計劃內９隻基金下調管理費，平均降幅為６％；其中環球股票基金減幅最多，削逾
一成。集團董事總經理及行政總裁劉嘉指或於日內交代詳情。
「積金之選」計劃內９隻擬減價的基金中，半數為主動型股票產品，４隻為混合資產基金，
１隻是環球債券。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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