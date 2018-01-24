《傳聞》港交所（００３８８）商討放鬆莊家所在地規定

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，港交所（００３８８）已經開始接洽市場參與者，就

放鬆有關莊家所在地的規定進行商討。

據報，港交所正在尋求適當方式放鬆莊家規則。香港現有要求做莊家必須在香港有實體存在

，並接受香港證監會的監管。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

