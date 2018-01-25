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即市新聞

25/01/2018 09:00

《傳聞共賞》ＢＢＩ生命創投股東減持，華潤鳳凰醫療徐寶瑞沽貨

　　《傳聞共賞》ＢＢＩ生命科學主要股東減持６﹒４％權益，折讓價近一成
　　　　　　　　華潤鳳凰醫療主要股東徐寶瑞擬售約１０％權益，套現最多１４﹒１億
　　　　　　　　北水續收集匯控（００００５）
　　　　　　　　中信（００２６７）賣樓大豐收
　　　　　　　　國際板醞釀中資金落行中資券商股

　　《昔日傳聞》鉅京（０８４５０）昨首日招股，孖展未足額
　　　　　　　　ＢＣＴ銀聯強積金收費減價
　　　　　　　　券商收入增落行中信証券（０６０３０）
　　　　　　　　春節前車市轉旺捧吉利（００１７５）
　　　　　　　　新資金追入Ａ股ＥＴＦ
　　　　　　　　美國大都會人壽出售香港業務，料作價近４７億
　　　　　　　　恆大（０３３３３）購恆地（０００１２）屯門管翠路住宅地，涉６５億元
　　　　　　　　中興（００７６３）推可折疊智能手機
　　　　　　　　ＴＣＬ（０１０７０）攻海外彩電市場
　　　　　　　　去產能擴至船舶製造
　　　　　　　　長實（０１１１３）擬出售重慶土地，涉逾２４４億元
　　　　　　　　平安好醫生獲軟銀投資，料１月底前提請ＩＰＯ
　　　　　　　　新資金流入Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）
　　　　　　　　澳元回升資金落行兗煤（０１１７１）
　　　　　　　　歐化（０１７１１）孖展截止超購近１１０８倍
　　　　　　　　新地馬鞍山雲海一期累收１０２７票，超購８﹒５倍內地
　　　　　　　　Ａ股基金熱銷
　　　　　　　　啤酒企業集體加價
　　　　　　　　５Ｇ商用加快，資金落行中移動（００９４１）
　　　　　　　　平保（０２３１８）分拆４科企港上市，估值６３４１億元
　　　　　　　　雅居樂雅生活通過上市聆訊
　　　　　　　　北水看中中信証券（０６０３０）
　　　　　　　　基金加注中車（０１７６６）
　　　　　　　　續有藍籌股醞釀抽水
　　　　　　　　騰訊投資故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ５０００萬美元
　　　　　　　　富力（０２７７７）向萬達購倫敦物業

　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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