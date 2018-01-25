《傳聞》中信股份（００２６７）昨日（２４日）有異動，股價上升４﹒２％，以
１２﹒６２元收市。據聞中信推售的何文田嘉道理道新樓盤反應佳，套現資金隨時達到百億元，
帶來豐厚收益，股價借勢炒上，但只宜短期投機。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/01/2018 09:13
《傳聞》中信（００２６７）賣樓大豐收
《傳聞》中信股份（００２６７）昨日（２４日）有異動，股價上升４﹒２％，以
１２﹒６２元收市。據聞中信推售的何文田嘉道理道新樓盤反應佳，套現資金隨時達到百億元，
帶來豐厚收益，股價借勢炒上，但只宜短期投機。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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