《傳聞》中信（００２６７）賣樓大豐收

《傳聞》中信股份（００２６７）昨日（２４日）有異動，股價上升４﹒２％，以

１２﹒６２元收市。據聞中信推售的何文田嘉道理道新樓盤反應佳，套現資金隨時達到百億元，

帶來豐厚收益，股價借勢炒上，但只宜短期投機。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

