《傳聞》市場消息人士指出，ＢＢＩ生命科學（０１０３５）主要股東啟明創投擬減持
３５０１萬股，佔已發行股本約６﹒４％，每股作價３﹒１元，比上日收報３﹒４３元折讓
９﹒６２％，套現１﹒０９億元。據悉，視乎市場反應，啟明創投將加碼出售１０２４﹒５萬股
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/01/2018 09:01
《傳聞》ＢＢＩ生命科學主要股東減持６﹒４％權益，折讓價近一成
《傳聞》市場消息人士指出，ＢＢＩ生命科學（０１０３５）主要股東啟明創投擬減持
３５０１萬股，佔已發行股本約６﹒４％，每股作價３﹒１元，比上日收報３﹒４３元折讓
９﹒６２％，套現１﹒０９億元。據悉，視乎市場反應，啟明創投將加碼出售１０２４﹒５萬股
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道25/01/2018
【美匯走弱】憂美放棄強美元政策美匯急挫 分析料再進一步尋底
|生財有道25/01/2018
大和: 升長實及長建目標 看好長建成為另一重要公司
|專訪25/01/2018
【金融科技】數碼港:研融通投資者網絡與股權基金，擴大網絡
|中國故事25/01/2018
有大食大 食藥吼龍頭恒瑞醫藥
|生財有道25/01/2018
【一年之計】理財斷捨離，定短中長目標，零成本整理財務
|國際動態25/01/2018
特朗普赴達沃斯 料鼓勵到美投資
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰