《傳聞》ＢＢＩ生命科學主要股東減持６﹒４％權益，折讓價近一成

《傳聞》市場消息人士指出，ＢＢＩ生命科學（０１０３５）主要股東啟明創投擬減持

３５０１萬股，佔已發行股本約６﹒４％，每股作價３﹒１元，比上日收報３﹒４３元折讓

９﹒６２％，套現１﹒０９億元。據悉，視乎市場反應，啟明創投將加碼出售１０２４﹒５萬股

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

