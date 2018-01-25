《傳聞》華潤鳳凰醫療（１５１５）主要股東徐寶瑞沽出約一成權益

《傳聞》市場消息人士指出，華潤鳳凰醫療（０１５１５）主要股東Ｓｐｅｅｄ Ｋｅｙ

Ｌｔｄ﹒擬售１﹒３億股，佔已發行股本約１０％，每股作價１０﹒７８元至１０﹒８８元，比

上日收市價折讓４﹒２％至５﹒２％，套現最多１４﹒１億元。

Ｓｐｅｅｄ Ｋｅｙ由徐寶瑞持有９５％權益。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

