《傳聞》市場消息人士指出，華潤鳳凰醫療（０１５１５）主要股東Ｓｐｅｅｄ Ｋｅｙ
Ｌｔｄ﹒擬售１﹒３億股，佔已發行股本約１０％，每股作價１０﹒７８元至１０﹒８８元，比
上日收市價折讓４﹒２％至５﹒２％，套現最多１４﹒１億元。
Ｓｐｅｅｄ Ｋｅｙ由徐寶瑞持有９５％權益。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/01/2018 09:01
《傳聞》華潤鳳凰醫療（１５１５）主要股東徐寶瑞沽出約一成權益
《傳聞》市場消息人士指出，華潤鳳凰醫療（０１５１５）主要股東Ｓｐｅｅｄ Ｋｅｙ
Ｌｔｄ﹒擬售１﹒３億股，佔已發行股本約１０％，每股作價１０﹒７８元至１０﹒８８元，比
上日收市價折讓４﹒２％至５﹒２％，套現最多１４﹒１億元。
Ｓｐｅｅｄ Ｋｅｙ由徐寶瑞持有９５％權益。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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