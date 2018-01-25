《傳聞》兗煤擬競購力拓澳洲煤礦資產，作價或逾２０億澳元

《傳聞》據《澳洲人報》引述消息指出，兗煤（０１１７１）（滬：６００１８８）擬競購

力拓（Ｒｉｏ Ｔｉｎｔｏ）澳洲昆士蘭Ｈａｉｌ Ｃｒｅｅｋ和Ｋｅｓｔｒｅｌ煤礦資產，作

價或超過２０億澳元。

兗煤去年已向力拓收購Ｃｏａｌ ＆ Ａｌｌｉｅｄ煤礦資產。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

