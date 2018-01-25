《魚缸博客》農曆新年就到可吼實旺旺（１５１），短線有突破空間

《魚缸博客》魚缸連升七日後終於有得唞下，畢竟只升冇跌嘅魚缸實在太唔健康，缸友仲會

變得愈嚟愈唔理智。今年到依家，魚缸都總算叫做實踐咗「狗股理論」，即係執平貨，買入舊年

落後嘅股份，跑輸幾條街嘅石油佬呢幾日不斷有追捧，大落後嘅中石油（００８５７）舊年跌咗

近４巴仙，今年以嚟則跳彈床反彈超過１７巴仙。

雖然舊年嘅焦點幾乎都畀新經濟股搶晒，但部分舊經濟股都有唔錯嘅表現，蒙牛

（０２３１９）舊年八月開始減持現代牧業（０１１１７）嘅股份，加上接連畀幾間大行唱好，

蒙牛股價亦開始發力，總計全年升咗近５７巴仙。賣旺仔牛奶賣到街知巷聞嘅旺旺

（００１５１）就落後Ｄ，只係升咗超過３６巴仙。

據神州商務部上個禮拜公布嘅數據，神州２０１７年社會消費品零售增長超過一成，至

３６﹒６萬億人仔，並連續第１４年實現兩位數增長。下個月中就係農曆新年，由於辦年貨嘅關

係，「孖屐」對食品飲料嘅需求都會急劇上升，旺旺每逢農曆新年都會推出「大禮包」，加上旺

旺喺神州擁有相當高知名度，佢嘅產品一向都被唔少缸友追捧，所以農曆新年前都係旺旺嘅銷售

高峰期。

事實上，睇返旺旺過去兩年喺農曆新年前嘅股價表現，都會有一番炒作，加上神州三四線購

買力不斷上升，旺旺都可以睇高一線。旺旺今個月以嚟升咗超過９巴仙，而蒙牛就升咗１３巴仙

，統一（００２２０）都升咗超過１４巴仙，旺旺走勢較其他街坊落後，缸友可以調整時買入，

短線「他屐」有望破７﹒３４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

