《傳聞共賞》恒大６６億購恒地屯門地，鉅京孖展超購逾１４９倍

《傳聞共賞》中國恆大６６億購恆地屯門地建住宅

鉅京控股（０８４５０）孖展超購逾１４９倍

煤改氣穩步推進

再生能源發電比重升落行華能新能源（００９５８）



《昔日傳聞》ＢＢＩ生命科學主要股東減持６﹒４％權益，折讓價近一成

華潤鳳凰醫療主要股東徐寶瑞擬售約１０％權益，套現最多１４﹒１億

北水續收集匯控（００００５）

中信（００２６７）賣樓大豐收

國際板醞釀中資金落行中資券商股

鉅京（０８４５０）昨首日招股，孖展未足額

ＢＣＴ銀聯強積金收費減價

券商收入增落行中信証券（０６０３０）

春節前車市轉旺捧吉利（００１７５）

新資金追入Ａ股ＥＴＦ

美國大都會人壽出售香港業務，料作價近４７億

中興（００７６３）推可折疊智能手機

ＴＣＬ（０１０７０）攻海外彩電市場

去產能擴至船舶製造

長實（０１１１３）擬出售重慶土地，涉逾２４４億元

平安好醫生獲軟銀投資，料１月底前提請ＩＰＯ

新資金流入Ｈ股ＥＴＦ（０２８２８）

澳元回升資金落行兗煤（０１１７１）

新地馬鞍山雲海一期累收１０２７票，超購８﹒５倍內地

Ａ股基金熱銷

啤酒企業集體加價

５Ｇ商用加快，資金落行中移動（００９４１）

平保（０２３１８）分拆４科企港上市，估值６３４１億元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

