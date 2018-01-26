《傳聞》煤改氣穩步推進

《傳聞》市場消息稱，內地煤改氣將穩步推進，未來ＬＮＧ液化天然氣儲存量將會倍增，刺

激ＬＮＧ儲存設備需求大幅上升，中集安瑞科（０３８９９）成為大贏家，昨日（２５日）逆市

上升０﹒１３元，以８﹒０８元高收，短期續可以逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

