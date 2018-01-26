《傳聞》受到天然氣等原材料價格上升影響，據悉中國化肥行業開工率出現下降，有助化肥
價格上升，改善行業毛利率。中化化肥（００２９７）在１﹒３元附近可投機性買入，目標價為
１﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/01/2018 09:16
《傳聞》化肥價格穩升
《傳聞》受到天然氣等原材料價格上升影響，據悉中國化肥行業開工率出現下降，有助化肥
價格上升，改善行業毛利率。中化化肥（００２９７）在１﹒３元附近可投機性買入，目標價為
１﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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