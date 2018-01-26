《傳聞》再生能源發電比重升，資金落行華能新能源（００９５８）

《傳聞》市場消息稱，中國大力支持可再生能源發展，佔總發電比重持續上升，逼近三成水

平，華能新能源（００９５８）是受惠者，昨日（２５日）逆市上升０﹒１３元，以２﹒７３元

收市，有力向上挑戰３元大關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

