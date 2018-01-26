《傳聞》鉅京控股（０８４５０）孖展超購逾１４９倍

《傳聞》市場消息指，綜合印刷服務商鉅京控股（０８４５０）昨日（２５日）孖展截止，

合共孖展額達９﹒０３億元，以公開發售集資６００萬元計，超額認購逾１４９倍。

鉅京控股本周二（２３日）起至今日（２６日）正午招股，全球發售約２﹒５億股，其中約

１０％即２５００萬股在港發售，招股價介乎０﹒２０元至０﹒２４元。按每手１００００股計

算，入場費２４２４﹒１８元，預期２月２日於聯交所掛牌。集資５０００萬元至６０００萬元

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

