《傳聞》中國恒大６６億購恒地屯門地建住宅

《傳聞》本地傳媒引述消息人士指，中國恆大（０３３３３）斥６６億元，購買恆地

（０００１２）土地，以建首個香港住宅項目。恆地將獲稅前利潤約２０億元。

消息指，地塊面積約為７８﹒５萬平方呎，價格合約每平方呎８４００元。項目包括四棟樓

高１９至２０層的單元式住宅樓，其中包括「微型」房屋及２２套三層豪宅。



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