《傳聞》本地傳媒引述消息人士指，中國恆大（０３３３３）斥６６億元，購買恆地
（０００１２）土地，以建首個香港住宅項目。恆地將獲稅前利潤約２０億元。
消息指，地塊面積約為７８﹒５萬平方呎，價格合約每平方呎８４００元。項目包括四棟樓
高１９至２０層的單元式住宅樓，其中包括「微型」房屋及２２套三層豪宅。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/01/2018 09:01
《傳聞》中國恒大６６億購恒地屯門地建住宅
《傳聞》本地傳媒引述消息人士指，中國恆大（０３３３３）斥６６億元，購買恆地
（０００１２）土地，以建首個香港住宅項目。恆地將獲稅前利潤約２０億元。
消息指，地塊面積約為７８﹒５萬平方呎，價格合約每平方呎８４００元。項目包括四棟樓
高１９至２０層的單元式住宅樓，其中包括「微型」房屋及２２套三層豪宅。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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