《魚缸博客》人仔剷高油價回軟，鐵鳥勢可升，南航博炒業績！

《魚缸博客》魚缸噚日（２５日）全日腳軟３０４點報３２６５４點，國貨仲終止１９連升

添呀，碌低２３２點報１３３８８點，缸友都嚇到面青青呀。魚缸今日開市就重拾升勢，高開

１８１點後，隨四大錢莊急起直追，刺激大市升逾４００點逼近３３１００，再創出史上新高，

個市勢真係勁到飛起。

近日人仔剷高咗好多，加上石油開始腳軟……醒目嘅缸友，當然估到博客今日會為各位看官

推薦「神州鐵鳥」啦！

首先，人仔持續走強，勢將利好一眾鐵鳥喇！原來中證報之前指出，話會通過利率調整，來

影響匯率呀！孰知人仔兌美金就由月初約６﹒５，升到去今日約６﹒３水平。而大摩仲話依家個

孖屐，就開始形成人仔升值嘅預期添呀！

第二，油價受壓，預料可為鐵鳥提供「平價油」，繼而推升股價向上。油價周四（２５日）

曾高見三年新高之後，但尾市就回落番去喇！同時孖屐有Ｒｅｐｏｒｔ話，雖然花旗國原油庫存

連跌１０個禮拜，但花旗國產量上升，對油價來講，依然係負面消息咁話喎！因此，博客就估計

，油價或可在短期內受壓嘅！

目前三隻鐵鳥之中，博客建議缸友可吼實南航（０１０５５），事關佢將會喺３月２６日就

放榜喇；然而大市資金暢旺，可望孖屐會提早憧憬佢嘅業績呀！因此，若睇好南航嘅缸友，建議

可待至９蚊水平吸納，上望１０﹒２銀，創上市新高！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

