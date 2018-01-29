《傳聞》增加發展用地快拍板，資金落行恒地（０００１２）

《傳聞》市場消息稱，土地供應小組將就大增發展用地快有定案，當中善用地產商手上大量

農地最可取，多隻地產股上周五（２６日）大幅炒上，恆地（０００１２）全日上升４％，以

５５﹒２元，短期料有力上破６０元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

