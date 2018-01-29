《傳聞》中旅（００３０８）擬售部分香港物業

《傳聞》中旅國際（００３０８）上周五（２６日）成交額急增至５５００萬元，上升４％

，以２﹒９４元。傳聞可能出售部分香港物業，在２﹒９元附近仍有投機性買入的價值，短期目

標價為３﹒５３元至３﹒１元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

