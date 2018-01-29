《傳聞》瑞銀、德銀及匯控涉幌騙和操縱交易，被美國處罰款

《傳聞》消息人士透露，美國商品期貨交易委員會（ＣＦＣＴ）將宣布，因瑞銀、匯控和德

意志銀行等歐洲銀行，在美國期貨市場進行「幌騙」和操縱交易，已對以上銀行業者分別處以數

百萬美元罰款。

據悉，瑞銀和德意志銀行的罰款超過１０００萬美元，而對匯控的罰款將略低於此水準，但

未知具體數額，惟三家銀行的發言人均未予外電回應。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

