《傳聞》市場消息指，健康追踪手帶製造商Ｈｕａｍｉ（華米），亦是小米的合作夥伴，開
始其於美國的路演，料上市集資約１﹒２億美元。消息又指，預計Ｈｕａｍｉ或於下月８日上市
交易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/01/2018 09:01
《傳聞》Ｈｕａｍｉ於美國開始路演，籌１﹒２億美元
《傳聞》市場消息指，健康追踪手帶製造商Ｈｕａｍｉ（華米），亦是小米的合作夥伴，開
始其於美國的路演，料上市集資約１﹒２億美元。消息又指，預計Ｈｕａｍｉ或於下月８日上市
交易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道29/01/2018
【金融科技獎】經濟通主辦FinTech Awards各大獎揭曉
|興證快訊29/01/2018
港交所2018工作重點
|國際動態29/01/2018
黑客盜42億新經幣 Coincheck賠33億
|生財有道26/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－蒙牛】農曆年旺季消費升級 業績憧憬向30元進發
|生財有道26/01/2018
【外資精點】大摩料內地利率維持高位 升多隻內銀目標價
|專訪26/01/2018
【金融科技】羅兵咸:金管局快速支付顛覆市場，誰勝誰負未知
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰