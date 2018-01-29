《傳聞》Ｈｕａｍｉ於美國開始路演，籌１﹒２億美元

《傳聞》市場消息指，健康追踪手帶製造商Ｈｕａｍｉ（華米），亦是小米的合作夥伴，開

始其於美國的路演，料上市集資約１﹒２億美元。消息又指，預計Ｈｕａｍｉ或於下月８日上市

交易。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

