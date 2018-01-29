《傳聞》外電引述知情人士透露，內地招聘網站獵聘網計劃今年稍後時間上市，很大機會落
戶香港，集資約８億美元（約６２﹒４億元）。據悉，公司目前正與投行進行初步磋商。
據獵聘網官方網站顯示，該網是萬仕道（北京）管理諮詢股份有限公司旗下，於２０１１年
正式上線。截至２０１６年６月，獵聘網擁有超過３０００萬的註冊會員，已服務超過５０萬家
優質企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/01/2018 14:11
《傳聞》內地招聘網站獵聘網計劃上市籌逾６２億
《傳聞》外電引述知情人士透露，內地招聘網站獵聘網計劃今年稍後時間上市，很大機會落
戶香港，集資約８億美元（約６２﹒４億元）。據悉，公司目前正與投行進行初步磋商。
據獵聘網官方網站顯示，該網是萬仕道（北京）管理諮詢股份有限公司旗下，於２０１１年
正式上線。截至２０１６年６月，獵聘網擁有超過３０００萬的註冊會員，已服務超過５０萬家
優質企業。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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