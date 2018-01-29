《傳聞》市場消息指，出於對中國和網絡安全的擔心，美國政府正在與美國、歐洲和亞洲的
私營公司，但不包括中國公司商談，以建設一個安全的５Ｇ網絡，商談還處於初期階段，關於融
資和控制權的關鍵決定尚未做出。
據悉，政府的目標是不遲於９月底決定一個計劃，並在接下來的幾年內建設。如果聯邦政府
直接參與建設一個商用無線網絡，那將背離一個存在了幾十年的傳統，即拍賣牌照給電信公司讓
它們自建網絡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
29/01/2018 14:58
《傳聞》華府與私營公司商談建５Ｇ網絡，惟內地公司被排除在外
《傳聞》市場消息指，出於對中國和網絡安全的擔心，美國政府正在與美國、歐洲和亞洲的
私營公司，但不包括中國公司商談，以建設一個安全的５Ｇ網絡，商談還處於初期階段，關於融
資和控制權的關鍵決定尚未做出。
據悉，政府的目標是不遲於９月底決定一個計劃，並在接下來的幾年內建設。如果聯邦政府
直接參與建設一個商用無線網絡，那將背離一個存在了幾十年的傳統，即拍賣牌照給電信公司讓
它們自建網絡。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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