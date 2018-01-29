《傳聞》華府與私營公司商談建５Ｇ網絡，惟內地公司被排除在外

《傳聞》市場消息指，出於對中國和網絡安全的擔心，美國政府正在與美國、歐洲和亞洲的

私營公司，但不包括中國公司商談，以建設一個安全的５Ｇ網絡，商談還處於初期階段，關於融

資和控制權的關鍵決定尚未做出。

據悉，政府的目標是不遲於９月底決定一個計劃，並在接下來的幾年內建設。如果聯邦政府

直接參與建設一個商用無線網絡，那將背離一個存在了幾十年的傳統，即拍賣牌照給電信公司讓

它們自建網絡。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

