《魚缸博客》永利澳門（１１２８）主席陷性侵醜聞，造就吸納良機

《魚缸博客》外圍氣氛強勁，加上魚缸今朝（２９日）繼續喺神州錢莊造好之下，繼續破頂

，今朝暫時見３３４８４點創歷史新高。不過再創新高之後，魚缸升幅急速收窄，更一度倒跌２

０９點至３２９４５。

評級機構標普早前表示，馬交（澳門）博彩業將穩定增長，預料今年澳門博彩收入增長６巴

仙至１２巴仙，而中場博彩收入料升５巴仙至一成，貴賓廳博彩收入料升最多１５巴仙。賭仔今

年都仲有運行。

不過，據外電報道，永利澳門（０１１２８）主席史提夫永利（Ｓｔｅｖｅ Ｗｙｎｎ）被

指長期以來，向女性提出不當性要求！人數多達數十人，史提夫永利更於２００５年支付７５０

萬美元畀受聘於集團嘅美容師，已解除對佢性侵的指控。集團就話，公司內部有設立不記名舉報

熱線，過往未有接獲有關史提夫永利嘅舉報。

消息一出，永利澳門股價亦大跌，今朝低開逾６巴仙，報２８﹒１銀，差Ｄ掂到條十天線（

２７﹒９銀），不過股價又托返上，可惜好友力度唔夠，未能夠助永利澳門倒升。賓架大摩就降

公司目標價，由３１銀微降至３０﹒５銀，評級由「增持」調低至「持有」，而摩通就維持３１

銀他屐唔變，評級維持「增持」。

上市公司由於決策唔係集中喺個別管理層一人之手，所以永利主席雖然捲入醜聞，但預計長

遠對公司營運影響唔會好大，所以今次壞消息話唔定造就一個吸納良機，缸友可以趁勢喺２８銀

附近買入一注永利澳門，中線有望挑戰３０銀樓上呢！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

