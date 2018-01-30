《傳聞》龍光地產（０３３８０）昨日（２９日）在跌市之中逆市上升，以１１﹒９２元收
市，上升６仙。據悉目前龍光地產在粵港澳大灣區的土儲比重達五成，未來續在佛山等大灣區增
加土儲，支持股價在現水平企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/01/2018 09:10
《傳聞》龍光（０３３８０）大灣區增土儲
《傳聞》龍光地產（０３３８０）昨日（２９日）在跌市之中逆市上升，以１１﹒９２元收
市，上升６仙。據悉目前龍光地產在粵港澳大灣區的土儲比重達五成，未來續在佛山等大灣區增
加土儲，支持股價在現水平企穩。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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