《傳聞》龍光（０３３８０）大灣區增土儲

《傳聞》龍光地產（０３３８０）昨日（２９日）在跌市之中逆市上升，以１１﹒９２元收

市，上升６仙。據悉目前龍光地產在粵港澳大灣區的土儲比重達五成，未來續在佛山等大灣區增

加土儲，支持股價在現水平企穩。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

