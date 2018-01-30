《傳聞》市場消息指，瑞典私募股權投資公司殷拓（ＥＱＴ）或收購德國時裝零售商
Ｔｏｍ Ｔａｉｌｏｒ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＳＥ的股份，並可能最終導致為全面收購，當中包括
復星國際（００６５６５）於該公司持有的近２９％的股份。
消息指，殷拓或把ＴｏｍＴａｉｌｏｒ與其德國服裝企業ＣＢＲ整合。討論仍在進行，尚未
做出最終決定。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/01/2018 09:01
《傳聞》殷拓向復星洽購Ｔｏｍ Ｔａｉｌｏｒ近２９％持股
《傳聞》市場消息指，瑞典私募股權投資公司殷拓（ＥＱＴ）或收購德國時裝零售商
Ｔｏｍ Ｔａｉｌｏｒ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＳＥ的股份，並可能最終導致為全面收購，當中包括
復星國際（００６５６５）於該公司持有的近２９％的股份。
消息指，殷拓或把ＴｏｍＴａｉｌｏｒ與其德國服裝企業ＣＢＲ整合。討論仍在進行，尚未
做出最終決定。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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