《傳聞》據知情人士透露，蘋果供應商伯恩光學將延後其ＩＰＯ上市招股至今年第三季進行
，主要由於上市企業增多或導致資金分流，公司至今仍未向港交所提出上市申請。
伯恩光學本預計最快今年上半年本港上市，集資額約１５億美元。伯恩光學除為蘋果提供手
機玻璃屏幕外，其客戶還包括三星、Ｓｏｎｙ、小米及華為等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/01/2018 09:01
《傳聞》蘋果供應商伯恩光學延至第三季ＩＰＯ上市
《傳聞》據知情人士透露，蘋果供應商伯恩光學將延後其ＩＰＯ上市招股至今年第三季進行
，主要由於上市企業增多或導致資金分流，公司至今仍未向港交所提出上市申請。
伯恩光學本預計最快今年上半年本港上市，集資額約１５億美元。伯恩光學除為蘋果提供手
機玻璃屏幕外，其客戶還包括三星、Ｓｏｎｙ、小米及華為等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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