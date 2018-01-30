《傳聞》蘋果供應商伯恩光學延至第三季ＩＰＯ上市

《傳聞》據知情人士透露，蘋果供應商伯恩光學將延後其ＩＰＯ上市招股至今年第三季進行

，主要由於上市企業增多或導致資金分流，公司至今仍未向港交所提出上市申請。

伯恩光學本預計最快今年上半年本港上市，集資額約１５億美元。伯恩光學除為蘋果提供手

機玻璃屏幕外，其客戶還包括三星、Ｓｏｎｙ、小米及華為等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

