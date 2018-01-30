《魚缸博客》小心阿爺出手壓煤價，兗煤（０１１７１）仍然揸得過

《魚缸博客》花旗國魚缸隔晚（２９日）腳仔軟，拖累香江魚缸今朝（３０日）跟住跣低，

低開２１５點報３２７５１。雖然一度倒升過９點，可惜就站唔住腳。

煤炭佬呢排走勢非常好，皆因進入冬季，暖爐都會開得多，各家各戶對於煤炭嘅需求當然會

增加。加上供應唔夠，所以煤價真係升到好似火箭咁，以舊年秦皇島５５００煤價為例，每噸要

６４５元人仔，足足按年升咗近３８巴仙，仲要繼續有得升。而多個省份嘅庫存都已經唔太多夠

用，好似湖北同山東等省份，部分電廠庫存只係得返兩三日嘅量，不過咁樣又唔代表煤炭佬無任

何暗湧喎。

早排，神州四大發電集團就寫咗封信俾阿爺，話好多個地方嘅電煤存庫都告急，嗌晒救命，

要求發改委增加煤炭供應，以穩定煤價。四大發電集團話晒都有返咁上下地位，發改委估計都唔

會無視依封信。法巴就指出，阿爺隨時有可能會出手調控煤價。

博客今日要講嘅兗煤（０１１７１），噚日啱啱就出咗個盈喜，預計２０１７年嘅淨利潤增

加最多２﹒４５倍，非常厲害！野村就調高咗兗煤２０１８年同２０１９年嘅盈測，睇嚟之後兩

年嘅業務增長，應該都不成問題，仲升「他屐」至１６﹒８銀添！

睇埋公仔圖，兗煤嘅走勢比起龍頭大佬神華（０１０８８）仲要好，加上市盈率平均相對同

業低。博客都睇好佢之後嘅表現，有貨記得揸實喇。不過，就要小心上述提到嘅回調壓力，加上

魚缸不時作出調整，高追風險較高，大家切記量力而為！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

