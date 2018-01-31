《傳聞共賞》小米第三季末本港上市，金管局對遠程開戶作問卷調查

《傳聞共賞》小米第三季末本港上市

金管局對遠程開戶向銀行作問卷調查

中海物業（０２６６９）炒納入恆指小型股指數成分股

水泥價回落資金流出海螺（００９１４）

豪華汽車銷售增捧華晨（０１１１４）

內地批新上市公司採取重質不重量政策



《昔日傳聞》殷拓向復星洽購Ｔｏｍ Ｔａｉｌｏｒ近２９％持股

蘋果供應商伯恩光學延至第三季ＩＰＯ上市

北水收集國壽（０２６２８）

龍光（０３３８０）大灣區增土儲

人民幣升值，資金伺吸港零售股

瑞銀、德銀及匯控涉幌騙和操縱交易，被美國處罰款

Ｈｕａｍｉ現於美國開始路演，籌１﹒２億美元

內地房貸利率續升捧內銀

平板玻璃漲價炒信義（００８６８）

增加發展用地快拍板，資金落行恆地（０００１２）

中旅（００３０８）擬售部分香港物業

中國恆大６６億購恆地屯門地建住宅

鉅京控股（０８４５０）孖展超購逾１４９倍

煤改氣穩步推進

再生能源發電比重升落行華能新能源（００９５８）

ＢＢＩ生命科學主要股東減持６﹒４％權益，折讓價近一成

華潤鳳凰醫療主要股東徐寶瑞擬售約１０％權益，套現最多１４﹒１億

北水續收集匯控（００００５）

中信（００２６７）賣樓大豐收

國際板醞釀中資金落行中資券商股

鉅京（０８４５０）昨首日招股，孖展未足額

ＢＣＴ銀聯強積金收費減價

券商收入增落行中信証券（０６０３０）

春節前車市轉旺捧吉利（００１７５）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

