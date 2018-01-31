《傳聞》中海物業（０２６６９）炒納入恒指小型股指數成分股

《傳聞》市場消息稱，恆指小型股份指數成分股調整結果將在下月初公布，據悉中海物業（

０２６６９）為大熱股份之一，連日有春江鴨偷步入市，昨日（３０日）以２﹒７９元收市，上

升４％，但現水平不宜再高追，值博率有限。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

