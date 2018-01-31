《傳聞》市場消息稱，恆指小型股份指數成分股調整結果將在下月初公布，據悉中海物業（
０２６６９）為大熱股份之一，連日有春江鴨偷步入市，昨日（３０日）以２﹒７９元收市，上
升４％，但現水平不宜再高追，值博率有限。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/01/2018 09:21
《傳聞》中海物業（０２６６９）炒納入恒指小型股指數成分股
《傳聞》市場消息稱，恆指小型股份指數成分股調整結果將在下月初公布，據悉中海物業（
０２６６９）為大熱股份之一，連日有春江鴨偷步入市，昨日（３０日）以２﹒７９元收市，上
升４％，但現水平不宜再高追，值博率有限。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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