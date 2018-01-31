《傳聞》春節將至，據悉內地水泥行業淡季到來，在需求減少之下，各地水泥價格紛紛從高
位回落，令水泥股走勢偏軟，資金沽出水泥股。海螺水泥（００９１４）昨日（３０日）下跌
１元，以４２﹒４４元，預期股價進一步整固期。
另一方面，中國經濟保持中高速增長，帶動豪華汽車市場繼續保持雙位數增長。據聞華晨
（０１１１４）將會增產，配合市場發展，昨日（３０日）股價逆市上升０﹒５２元，以
２０﹒２元收市，短期未升完，續可以逢低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/01/2018 09:19
《傳聞》水泥價回沽海螺（９１４）豪華車旺銷捧華晨（１１１４）
《傳聞》春節將至，據悉內地水泥行業淡季到來，在需求減少之下，各地水泥價格紛紛從高
位回落，令水泥股走勢偏軟，資金沽出水泥股。海螺水泥（００９１４）昨日（３０日）下跌
１元，以４２﹒４４元，預期股價進一步整固期。
另一方面，中國經濟保持中高速增長，帶動豪華汽車市場繼續保持雙位數增長。據聞華晨
（０１１１４）將會增產，配合市場發展，昨日（３０日）股價逆市上升０﹒５２元，以
２０﹒２元收市，短期未升完，續可以逢低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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