《傳聞》水泥價回沽海螺（９１４）豪華車旺銷捧華晨（１１１４）

《傳聞》春節將至，據悉內地水泥行業淡季到來，在需求減少之下，各地水泥價格紛紛從高

位回落，令水泥股走勢偏軟，資金沽出水泥股。海螺水泥（００９１４）昨日（３０日）下跌

１元，以４２﹒４４元，預期股價進一步整固期。

另一方面，中國經濟保持中高速增長，帶動豪華汽車市場繼續保持雙位數增長。據聞華晨

（０１１１４）將會增產，配合市場發展，昨日（３０日）股價逆市上升０﹒５２元，以

２０﹒２元收市，短期未升完，續可以逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

