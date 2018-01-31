《傳聞》內地批新上市公司採取重質不重量政策

《傳聞》市場消息稱，今年內地新上市公司獲批比率只有三成多，顯示當局對新上市公司採

取重質不重量政策，這對具規模上市保蔫的券商如中信証券（０６０３０）有利，可佔有更大市

場優勢，在２０元邊緣低吸中信証券有值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

