《傳聞》市場消息稱，今年內地新上市公司獲批比率只有三成多，顯示當局對新上市公司採
取重質不重量政策，這對具規模上市保蔫的券商如中信証券（０６０３０）有利，可佔有更大市
場優勢，在２０元邊緣低吸中信証券有值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/01/2018 09:16
《傳聞》內地批新上市公司採取重質不重量政策
《傳聞》市場消息稱，今年內地新上市公司獲批比率只有三成多，顯示當局對新上市公司採
取重質不重量政策，這對具規模上市保蔫的券商如中信証券（０６０３０）有利，可佔有更大市
場優勢，在２０元邊緣低吸中信証券有值博率。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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