《傳聞》據消息人士透露，小米計劃於今年第三季末於香港上市，小米底層資產估值５４０
億美元，料上市後估值達９００至１１００億美元，市盈率６０倍。
小米近日進行市前融資，據悉投行摩根士丹利、摩根大通亦有參與，料融資將於下月２７日
前結束。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/01/2018 09:01
《傳聞》小米第三季末本港上市，估值最高１１００億美元
《傳聞》據消息人士透露，小米計劃於今年第三季末於香港上市，小米底層資產估值５４０
億美元，料上市後估值達９００至１１００億美元，市盈率６０倍。
小米近日進行市前融資，據悉投行摩根士丹利、摩根大通亦有參與，料融資將於下月２７日
前結束。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
|生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
|生財有道30/01/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－中海外】內房調控無阻業績 估值吸引30元邊要買
|板塊分析30/01/2018
A股活躍 再展升浪 券商股順勢攀升
|剖析天下30/01/2018
德國政局現曙光
|剖析天下30/01/2018
央行口術無阻日圓升勢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰