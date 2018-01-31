《傳聞》金管局對遠程開戶向銀行作問卷調查

《傳聞》市場消息指，香港金管局上周就遠程開戶向銀行展開問卷調查。該局就遠程開戶計

劃、推出時間及擬合作伙伴收集銀行意見。

據悉，調查問卷由金管局「打擊清洗黑錢及金融罪行」部門發出。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

