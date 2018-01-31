《魚缸博客》魚缸技術調整無有怕，平保（０２３１８）要趁低吸納

《魚缸博客》今日（３１日）香江時間十點，侵侵發表佢任內第一份國情咨文，開場白花咗

好多時間表揚下自己上任之後嘅戰績，博客隔住個ｍｏｎ睇都ｆｅｅｌ到佢有幾ｈａｐｐｙ，講

到推翻奧巴馬醫保嘅時候，台下仲拍曬手掌。不過，相信缺友望望噚晚（３０日）花旗國魚缸嘅

表現，就未必有心機拍手，醫保股拖累下花旗國魚缸全線急挫，香江魚缸今朝（３１日）繼續跣

低，低開１７１點報３２４３５，仲失守埋十天線（約３２６５２），好彩午收前倒升返百點，

唔通侵侵大顯神通？非也，只是Ａ仔場跌後倒升帶動。

港股今年坐上直通車不停破頂後，前兩日終於首見兩連跌，雖然有缸友即刻心慌慌問喺咪魚

缸捱唔住，不過博客就覺得魚缸都升咗咁耐，加上年頭係基金同缸友布局階段，就近農曆新年有

啲調整都算係正常，喺冇咩壞消息嘅情況之下，相信只係技術性調整，缸友反而可以趁低吸納，

開開心心過新年！

博客之前講過，平保（０２３１８）業績表現唔錯，加埋４月陸金所上市，股價實在吸引，

結果真係差啲變「紅底」！冇喺呢一浸賺番筆嘅缸友唔使傷心住，近排平保見回吐，跌番落二十

天線水平（約８９﹒２２銀），缸友仲唔趁低買番幾手？

原來除咗陸金所，平保旗下「平安好醫生」都即將加入香江大家庭！平保大力投資新科技，

過去十年科研嘅開支高達５００億人仔，好彩呢份投資成功令平保喺同行之中脫穎而出。瑞信仲

估佢２０２２年市場規模可以發展到５５０萬億人仔，股價有力跑贏大市，「他屐」上到１０７

銀！缸友快啲趁低掃貨，唔好等平保上到「紅底」先追啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

