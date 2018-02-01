《傳聞》外資急買入Ａ股

《傳聞》上證綜指昨日（３１日）微跌７點，但Ａ股ＥＴＦ卻大幅炒高，據悉有外資急不及

待，大手掃貨。安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日急升２％，以１７﹒０４元收市，成交金額

達到１２億元，可見買盤頗為強勁，短期股價有力再升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

