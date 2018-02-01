《傳聞》上證綜指昨日（３１日）微跌７點，但Ａ股ＥＴＦ卻大幅炒高，據悉有外資急不及
待，大手掃貨。安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日急升２％，以１７﹒０４元收市，成交金額
達到１２億元，可見買盤頗為強勁，短期股價有力再升。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/02/2018 09:10
《傳聞》外資急買入Ａ股
《傳聞》上證綜指昨日（３１日）微跌７點，但Ａ股ＥＴＦ卻大幅炒高，據悉有外資急不及
待，大手掃貨。安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日急升２％，以１７﹒０４元收市，成交金額
達到１２億元，可見買盤頗為強勁，短期股價有力再升。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態01/02/2018
特朗普指中俄為對手 挑戰美利益
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】農曆年前聚焦蒙牛 2月下旬匯控港交所炒業績
|生財有道31/01/2018
【月結－高位整固】港股1月急升2968點 美元反彈或拖累後市
|專訪31/01/2018
袁彌明:由網店走進實體店，不與一般網紅同流
|國際動態31/01/2018
碧咸邁阿密組球隊 做美職聯班主
|生財有道31/01/2018
【狗年運程】蘇民峰：股市宜轉攻為守，樓舖無投資價值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰