《傳聞》永泰（３６９）近２９億沽灣仔Ｗ　Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢

《傳聞》早前永泰地產（００３６９）委託測量師行標售灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ全幢商廈，

並於日前截標，市場消息指，物業最終以２８﹒５億元易手，呎價約２﹒５萬元，回報率約２厘

，買家為本地老牌家族。

該物業位於軒尼詩道，樓高２６層。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

