《傳聞》早前永泰地產（００３６９）委託測量師行標售灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ全幢商廈，
並於日前截標，市場消息指，物業最終以２８﹒５億元易手，呎價約２﹒５萬元，回報率約２厘
，買家為本地老牌家族。
該物業位於軒尼詩道，樓高２６層。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/02/2018 09:01
《傳聞》永泰（３６９）近２９億沽灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ商廈全幢
《傳聞》早前永泰地產（００３６９）委託測量師行標售灣仔Ｗ Ｓｑｕａｒｅ全幢商廈，
並於日前截標，市場消息指，物業最終以２８﹒５億元易手，呎價約２﹒５萬元，回報率約２厘
，買家為本地老牌家族。
該物業位於軒尼詩道，樓高２６層。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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